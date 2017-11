Le vélo électrique plébiscité dans l'agglomération de Saint-Nazaire

Depuis le lancement de la location longue durée de vélos électriques en avril dernier, près de 500 deux-roues ont déjà trouvé preneurs dans l'agglomération de Saint-Nazaire. Pour répondre à la demande, la Stran, qui gère le service, vient de recommander 300 nouveaux vélos à assistance électrique.

Face à la demande croissante de vélos à assistance électrique, la Stran vient de commander 300 nouveaux deux-roues à Arcade Cycles, le fabriquant de la Roche sur Yon. D'ici le printemps, elle proposera donc un parc de plus de 750 vélos électriques auxquels s'ajoutent 50 "classiques". Les habitants de la Carène, les 10 communes de l'agglomération nazairienne, peuvent souscrire un abonnement au mois ou à l'année. Il leur en coûte 37 euros par mois pour l'électrique. Pour les salariés, la moitié de l'abonnement est pris en charge par l'employeur dans le cadre de la prime transport.

"C'est très très bien, je n'en changerais pas. Je ne vais plus en voiture au travail. On ne souffre plus en faisant du vélo alors qu'il y a toujours du vent à Saint-Nazaire" Christine a loué un vélo électrique à l'année