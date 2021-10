Le viaduc d'Autreville sur l'A31 en travaux pour 28 mois !

Cela commence ces jours-ci près de Dieulouard. La DIR Est entame 28 mois de travaux sur le viaduc d'Autreville entre Nancy et Metz. Un chantier colossal sur un axe fréquenté chaque jour par 60 000 véhicules. Un chantier particulièrement sensible.

De nouveaux travaux sur l'autoroute A31 ! Ils débutent en ce moment et vont durer 28 mois soit deux ans et demi. Il s'agit pour la DIR Est, la direction interdépartementale des routes de l'Est de rénover le viaduc d'Autreville sur Moselle près de Dieulouard, en Meurthe-et-Moselle. Un viaduc de 232 mètres qui souffre de l'intensité du trafic et qui montre des signes de faiblesses après 50 ans d'existence.

Impact limité dans l'immédiat

Coût du chantier : 46 millions d'euros financés par l'Etat pour renforcer les piles du pont et ajouter quatre poutres en acier pour soutenir l'édifice. Des travaux qui auront un impact limité, pour l'instant, sur le trafic selon Erwan Le Bris, directeur de la DIR Est :

"Pendant toute une première période de 18 mois, il n'y aura pas d'impact car les travaux se feront sous le pont. Pendant 2022, il n'y aura rien à part une réduction de vitesse à 90 km/h. En 2023 et 2024, il y aura les travaux sur le pont avec des circulations d'un côté puis de l'autre et une réduction de la vitesse à 70 km/h. Il faudra aussi couper l'A 31 pendant cinq weekends, du samedi à 20 heures au lundi à 6 heures."

Dans ce cadre, des déviations seront mises en place et une information sera réalisée en amont.

Un viaduc qui fait son âge

Des travaux que l'on ne pouvait plus repousser. Dans le cadre du contrôle régulier du pont, des fissures ont été constatées ces dernières années. La surveillance a été renforcée avec des instruments de contrôle en temps réel et des visites trimestrielles. Après plusieurs tentatives de réparation, il a fallu se résoudre à rénover complètement le viaduc. Un édifice qui a 50 ans et qui fait son âge selon Erwan le Bris :

"L'A 31 est l'un des premières autoroutes construites en France. La science des matériaux et les méthodes de construction n'étaient pas aussi bien connues que maintenant. La durée de vie de ces ponts est moins grande que les ponts que l'on construit aujourd'hui. Par ailleurs, l'A31 voit croître son trafic de manière très importante, notamment celui des poids lourds."

Des camions qui représentent 15% du trafic sur un axe qui supporte 60 000 véhicules par jour à cet endroit. Ce sont les poids lourds qui dégradent de manière prématurée un pont fait principalement d'acier et qui est sensible aux vibrations ainsi qu'aux variations de températures. Selon la DIR Est, 20% des ouvrages d'art sur l'A31 présentent des défauts structurels qu'il faudra à plus ou moins long terme corriger.