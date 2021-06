A cause de fissures repérées au printemps, le viaduc de Calix à Caen sera interdit à partir de 8h ce dimanche 27 juin aux camions de plus de 3,5 tonnes. La traversée restera interdite pour eux jusqu'à la mi-novembre et la fin des travaux de réparation. Des déviations sont prévues.

Le viaduc de Calix à Caen interdit aux plus de 3.5 tonnes dès dimanche

A partir de ce dimanche 27 juin, 8h du matin, le viaduc de Calix à Caen sera interdit aux camions et poids lourds de plus de 3.5 tonnes. Impossible de le traverser jusqu'à la mi-novembre, le temps de réparer les fissures apparues au début du printemps sur une portion d'une soixantaine de mètres. Le passage des voitures est sans incidence et donc sans danger : la circulation est maintenue.

85000 véhicules dont 4000 camions traversent chaque jour le viaduc de Calix

Deux zones de fissuration ont été repérées au printemps dernier lors d'un examen de l'ouvrage d'art qui enjambe l'Orne. Construite au début des années 70 , la structure doit être renforcée sur sa partie la plus élevée fragilisée par le passage quotidien de 4000 poids-lourds.

Construit dans les années 70, le viaduc de Calix à Caen est traversé par 4000 poids-lourds par jour - Préfecture du Calvados

Le viaduc ne menace pas de s'effondrer : les voitures pourront continuer à emprunter le viaduc sans risque rassure Jean-Philippe Venin, le secrétaire général de la préfecture du Calvados.

Le viaduc de Calix victime de l'ensoleillement et des camions

L'ouvrage souffre d'abord des différences thermiques, surtout les jours de fort ensoleillement. Pour réduire ces variations de températures, la chaussée va être peinte en blanc sur près de deux-cents ciqnuante mètres, un test pour réfléchir une partie des raysons du soleil. Les fissures qui s'ouvrent et se ferment au passage de chaque poids lourd vont aussi être consolidées. Des travaux dits de "couture" sur les parois intérieures et extérieures du viaduc pour éviter qu'elles ne s'agrandissent et qu'elles continuent surtout à bouger.

Des déviations jusqu'à la mi-novembre

La traversée du viaduc de Calix restera interdite aux poids lourds de plus de 3.5 tonnes jusqu'à la mi-novembre. Trois itinéraires de substitution sont prévus.

Les camions déviés par le périphérique Sud de Caen

95% des poids-lourds emprunteront le périphérique Sud de Caen - Préfecture du Calvados

La grande majorité des poids-lourds, "95%" assure la préfecture du Calvados, passeront par le périphérique Sud de Caen. Une déviation valable pour les véhicules de moins de 4m15. Les autres devront faire un détour par Mondeville et Cormelles-le-Royal.

Une déviation par Mondeville et Cormelles le Royal prévue pour les véhicules de plus de 4m15 - Préfecture du Calvados

Le Pegasus Bridge pour rejoindre Ouistreham

Une déviation via Bénouville est prévue pour rejoindre Ouistreham - Préfecture du Calvados

Pour rejoindre Ouistreham et son terminal Ferry, la préfecture du Calvados a prévu de faire passer les poids-lourds via Bénouville et le Pégasus Bridge pour retrouver l'axe habituel.

Une feuille de route modifiée aussi entre Paris et Rennes, les transporteurs routiers encourager à passer par Le Mans.

Une fois les travaux réalisés et les fissures consolidées, les poids lourds pourront de nouveau emprunter le viaduc de Calix sans risque. A partir de la mi-novembre avance la préfecture du Calvados.