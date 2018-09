23 grands ponts du réseau routier en France ont besoin de travaux. Parmi eux le viaduc de Calix à Caen. L'ouvrage fait partie de la liste publiée par la ministre des transports, Elisabeth Borne, un peu plus d'un mois après la catastrophe de Gênes qui a fait 43 morts le 14 août dernier.

Caen, France

La liste ne concerne pour l'instant que 164 ouvrages importants. 42 entretenus par l'état et 122 confiés aux sociétés autoroutières sur les 24 000 ponts que compte le réseau national. Ils sont classés de "1" [état satisfaisant] à "3" [état plus préoccupant] .

Pas de caractère d'urgence

Le viaduc de Calix à Caen fait partie des 21 en "catégorie 3" . Ceux dont la structure est altérée et nécessite des travaux sans caractère d'urgence. Le viaduc de Calix à Caen a été construit entre 1971 et 1974. Il a été inauguré en décembre 1975. Long de 1 183 mètres , il enjambe l'Orne et le Canal de Caen à la mer. Mais il surplombe aussi le dépôt pétrolier de Mondeville , un site classé Sévéso. Ce pont en béton compte 15 travées dont une de 156 m. Il culmine à 38 mètres au dessus du fleuve.

80 000 véhicules par jour

En 40 ans, le trafic y a été multiplié par cinq . 80 000 véhicules l'empruntent chaque jour. Mais pas question d'élargir le viaduc faute de moyens financiers . Un accident lors de la construction coûta la vie à plusieurs ouvriers portugais , une pile s'était effondrée. En dehors des travaux d'entretien ordinaire , rien de spectaculaire si ce n'est la séparation des deux sens de circulation par une glissière dans les années 80. L'éclairage public y a été refait en 2016. Le pont est entretenu par l'état qui devra donc trouver de l'argent pour engager les travaux nécessaires. Des travaux mais "sans caractère d'urgence" indique le rapport. Bonne nouvelle, en revanche, pour le pont de Normandie classé pour sa part en "catégorie 1" , comme le viaduc de Millau dans l'Aveyron.