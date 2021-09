Le viaduc de Calix rétrécit pour restauration : bouchons en vue sur le périphérique de Caen

Le viaduc de Calix, sur le périphérique de Caen, va faire l'objet de nouvelles restrictions de circulation le temps de sa restauration. A partir de mardi 21 septembre, les voies de droite seront neutralisées et la vitesse abaissée à 50 km/h jusqu'au 15 novembre.

Attention bouchons sur le périphérique de Caen ! Sans doute encore plus que d'habitude à partir du mardi 21 septembre. Les réparations du viaduc de Calix, victime de fissures, franchissent une nouvelle étape : les voies de droite seront neutralisées et la vitesse abaissée à 50 km/h.

Ces restrictions seront en vigueur pendant tout le chantier, jusqu'au 15 novembre. Avant cela, le viaduc sera fermé dans le sens Cherbourg-Paris la nuit du 20 au 21 septembre et dans le sens Paris-Cherbourg la nuit du 22 au 23 septembre pour mettre en place la signalisation.

Ces travaux sont toutefois incontournables, pour consolider l'ouvrage. Les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes sont déjà interdits de passage depuis la fin juin. Mais pour les autres usagers, c'est l'inquiétude. Sur les réseaux sociaux, plusieurs pronostiquent de gros bouchons, déjà visibles quand les deux voies sont ouvertes.

Viaduc, périphérique Nord et A13... Beaucoup de travaux en même temps

La nouvelle se combine avec les perturbations causées par la sécurisation du périphérique Nord et la nouvelle phase de travaux sur l'A13, entre Dozulé et Pont l'Evêque. Les équipes de la Société des Autoroutes Paris - Normandie (SAPN) réalisent l'enrobé et le béton drainant de la nouvelle chaussée.

Après avoir réalisé l'opération dans le sens Paris - Caen jusqu'à la semaine dernière, il faut en faire de même dans l'autre sens. L'A13 sera fermée dès 21h la nuit de lundi à mardi puis celle de mardi à mercredi. Les contraintes seront atténuées par la suite, même si chaque soir, de 19h jusqu'à environ 7h le lendemain matin, les voies seront fermées entre Dozulé et Pont l'Evêque et la circulation sera basculée de l'autre côté.

Nul besoin de quitter l'autoroute même si la vitesse sera réduite. Cette phase se terminera fin octobre/début novembre. La direction du chantier veut avancer au maximum avant l'hiver pour se rapprocher, enfin du terme de ce chantier interminable.