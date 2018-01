Dieppe, France

C'est le bout du tunnel pour le viaduc de la scie dans le pays dieppois. On a appris ce mardi que les crédits d'état allaient être débloqués. La préfette de Seine-Maritime, Fabienne Buccio, a reçu des assurances et attend maintenant la notification des crédits pour démarrer les travaux et connecter l'ouvrage d'art au giratoire de Gruchet. Le chantier sur la nationale 27 doit donc reprendre en cette année 2018.

La RN 27 terminons là, c'est jusqu'à Dieppe. Sébastien Jumel

Cela fait 2 ans que le viaduc existe mais sans les routes pour y accéder, faute de crédits. Le risque c'était aussi que l'appel d'offres devienne caduc et qu'il faille repartir de zéro. Les 7 kms jusqu'à Gruchet devraient donc voir le jour mais le député Sébastien Jumel demande 7 kms supplémentaires. pour aller jusqu'à Dieppe."C'est vital pour notre territoire" explique l'élu qui réclame une table ronde avec tous les acteurs pour _"en finir avec la Route Nationale 27"_.