Martigues, France

Du haut de ses 50 m d’altitude, et sur la longueur de 874 m, le viaduc fait partie du décor martégal depuis désormais 46 ans. Mais il était temps, pour lui de se refaire une beauté : des travaux ont donc été entamés dès 2012 sur sa structure en béton, pour intervenir sur les fissures.

Depuis l’automne 2017, nouvelle phase du chantier : les techniciens se sont penchés sur ses 26 piles, mais aussi sur ses rives extérieures, avec pour mission de mettre en place un système d’assainissement avec canalisations pour les eaux de pluies, et revoir les garde-corps pour constituer un dispositif anti suicide plus efficace, avec des grillages de 2,30 m de hauteur.

Depuis l’automne, la gêne occasionnée pour les automobilistes se limitait au décalage successif des 2x3 voies dans chaque sens, selon les besoins des travaux, et surtout dans le radar installé sur le pont qui surveille attentivement la limitation de vitesse à 50km/h sur le viaduc…pas toujours respectée. Pourtant près de 80 000 voitures franchisse ce grand pont tous les jours.

Des travaux nocturnes entre le 16 et le 18 juillet

Cette semaine, deux phases de travaux nocturnes vont avoir lieu avec des conséquences sur la circulation :

Du lundi 16 au mardi 17 juillet, dans le sens Fos-Martigues, une seule voie disponible entre 20h et 6h du matin, tandis que les accès et sorties de l'A55 ( les échangeurs n°12 et 13) dans ce sens seront fermés, avec des déviations mises en place

Du mardi 17 au mercredi 18, toujours de 20h à 6h du matin : même chose, mais cette fois dans le sens Martigues-Fos, avec une nouvelle fois fermeture des échangeurs n°12 et 13, et des déviations mises en place

Prolongation jusqu'à 2020

Les intempéries (vent et pluies) ont eu des conséquences sur le rythme du chantier, pour lequel la réfection de la chaussée se fait aussi à l'aide de nacelles, impratiquables en cas de pluie ou de vent fort.

Le retard, engendré ces derniers mois à cause de la météo, va finalement reporter la fin de ces travaux de revêtement : prévus, dans un premier temps sur deux mois consécutifs, cet été d'abord, puis lors des mois de juillet et août 2019, ils ont été décalés à l'été prochain, et à l'été 2020 pour la phase finale. En tout, ce chantier de réhabilitation de grande ampleur, financé par l'état, est proche de 40 millions d'euros.