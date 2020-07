Le viaduc du Haut-Plateau : le nouveau franchissement de l'Orne ouvert à la circulation à Caen

Le Viaduc du Haut Plateau a été ouvert à la circulation sur l'agglomération caennaise ce mercredi 8 juillet après deux années de travaux. Cet ouvrage de 148 mètres de long s'intercale entre le Viaduc de Calix et le Pont de Colombelles et va permettre de soulager ce dernier de la majeure partie de son trafic poids-lourds.

Ce nouvel axe se regarde sur trois échelles, explique Marc Pottier, le maire de Colombelles. Pour la Normandie, il facilite le trafic industrialo-portuaire pour joindre Ouistréham vers Falaise et l'Espagne. A l'échelle du Calvados, il désengorge la départementale qui coupe Colombelles (La D226) et qui forme un mur au sein de la commune.

Et puis pour l'agglomération de Caen-la-Mer, il va desservir le projet de la presqu’île de Caen et renforcer l'attractivité de Colombelles."

Accompagné d'une route de 870 mètres de long, le Viaduc descend vers la presqu'île de Caen et le port. Il aura pour mission de fluidifier le trafic très chargé dans ce secteur de l'agglomération.

"Actuellement 14.000 véhicules passent par Colombelles, estime Yann Jahouel, ingénieur au département du Calvados. On espère bien capter 60 à 70% du trafic et notamment 100% du trafic poids-lourds de transit.

Ils n'auront plus intérêt et n'auront plus le droit à terme de passer dans Colombelles. Les poids-lourds par exemple qui iront chercher du carburant au dépôt pétrolier passeront par ici. On peut imaginer la perte de nuisance et l'agrément que cela va donner aux citoyens de Colombelles."