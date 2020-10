Le vieux pont de Plougastel fête ses 90 ans ce vendredi

Le pont Albert-Louppe était inauguré le 9 octobre 1930 par le président de la République Gaston Doumergue. 90 ans plus tard, le monument en béton armé est en péril. Son état a été jugé "préoccupant" par des experts il y a deux ans, et les travaux pour le remettre en état coûteraient trop cher.

Des fissures, des trous, et surtout des morceaux de béton qui se décrochent et tombent régulièrement dans l'Elorn. Le pont Albert-Louppe est un vieillard à la santé fragile. L'ouvrage semble même condamné d'ici quelques années si d'importants travaux de rénovation ne sont pas entrepris.

Rénover ou déconstruire

Dès 2002, un rapport d'expertise recommandait des mesures immédiates comme la pose de filets de protection. Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) qui l'a inspecté dans les moindres détails entre septembre 2017 et juillet 2018 a conclu en substance que la question de la sauvegarde ou de la déconstruction devait être posée.

Depuis, rien n'a bougé. L'Etat, propriétaire, voudrait bien céder le pont à Brest Métropole mais personne ne semble prêt à financer les travaux nécessaires. Une rénovation complète est estimée à près de 30 millions d'euros, une somme colossale pour un ouvrage déclassé. En effet, seuls les piétons et les deux-roues peuvent emprunter Albert-Louppe depuis l'inauguration de son voisin, le pont de l'Iroise en 1994. Mais jusqu'à quand ? Malgré l'attachement de la population, le vieux pont en arc encastré risque un jour de disparaître du paysage.

Un pont révolutionnaire

C'était pourtant un pont révolutionnaire,"le plus grand pont en béton armé du monde", rappelle Jean-René Poulmarc'h, historien amateur, qui organise demain une causerie sur e pont. L'architecte Freyssinet a utilisé "énormément de matériaux qui venaient de la région ; du granit à Plougastel pour les gravillons, une source pour fabriquer le ciment, et a fait venir le reste par la gare de Dirinon".

"Les arches mesures 186 mètres chacune, le cintre a été fabriqué sur la grève et transporté sur place. "

_"_C'est un pont à deux tabliers. Il était prévu un tablier route au-dessus et un tablier rail au-dessous pour raccourcir la distance Brest-Quimper, parce que par train il fallait passer par Landerneau. On aurait gagné 20 km."