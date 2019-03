Le village de Soulitré récompensé pour ses actions en faveur de la sécurité routière

Soulitré, commune située entre Le Mans et Saint-Calais, est le premier "village prudent" de Sarthe.Distinction remise par l'association de la Prévention Routière pour les différents aménagements effectués ces six dernières années. Dans l'ensemble, les habitants notent un réel changement.

Soulitré, France

La porte de sa maison s'ouvre sur la route principale qui traverse le bourg. Cela fait 40 ans que Jean, un retraité de Soulitré, vit au plus près des voitures et des poids lourds. "Ça devenait vraiment dangereux", témoigne le Sarthois. "Nous avions une circulation de camions qui devenait insupportable! Aujourd'hui, je me sens davantage en sécurité". En six ans, les trottoirs ont été refaits, des poteaux de protection ont été installés, notamment devant les deux sites de l'école maternelle. Caroline, ATSEM en moyenne section approuve ces changements : "c'est vrai que les trottoirs étaient moins larges. Ils n'étaient pas toujours goudronnés. Nous avons maintenant des passages protégés. C'est beaucoup mieux, pour les adultes comme pour les enfants".

Des écluses pour ralentir la circulation

Dans la traversée du bourg de Soulitré, cinq "plateaux" ont également été aménagés, c'est à dire des sortes de dos d'âne mais sur une longueur de 50 mètres. Avec un système d'écluse, explique Didier Fouché, le maire : "les voitures qui viennent dans un sens sont prioritaires, tandis que les autres attendent. Ce système fonctionne très bien".

Vitesse limitée à 30km/h

Dans tout le bourg, la vitesse est limitée à 30 km/h. "Nous n'avons pas fait disparaître tous les excès de vitesse", reconnaît Didier Clément, conseiller municipal. "Mais le problème est quasiment résolu. Auparavant, il y avait toujours un risque pour les parents avec poussette. Aujourd'hui, ces personnes ont gagné en confiance", estime l'élu. L'ensemble de ces travaux pour une meilleure sécurité routière à Souliré, a coûté un million d'euros.