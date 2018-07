Vatan, France

Pour ce week-end de chassé-croisé, il y a évidemment beaucoup de monde sur les routes, entre les juilletistes qui rentrent et les aoûtiens qui prennent le départ. Bison Futé voit un peu d'améliorations pour ce dimanche 29 juillet : vert dans le sens des départs, sauf dans le quart sud-est et vert aussi pour les retours.

Les prévisions de Bison Futé pour ce dimanche 29 juillet. - Capture écran Bison Futé

En revanche, ce samedi 28 juillet, c'était plus compliqué. C'était rouge dans toute la France pour les départs et orange dans le sens des retours, y compris dans l'Indre. Beaucoup d'automobilistes ont préféré quitter la cohue de l'A20 et aller déjeuner au calme dans le village étape de Vatan.

Ces vacanciers s'installent en terrasse pour boire un verre ou pour déjeuner. Même en bord de route, c'est toujours plus calme qu'une aire d'autoroute et surtout, c'est plus pratique pour se garer. " On a hésité à s'arrêter en périphérie du village parce qu'on ne pensait pas que c'était aussi grand. Finalement, on a trouvé le centre et on a eu aucun problème pour se garer sur la grande place ", confirme Guillaume, en route pour Sarlat.

Ce chassé-croisé profite aux commerces du village

Pour certains, Vatan est même un coup de coeur." A l'aller, on s'est arrêté ici et là, pour le retour, on s'arrête une nouvelle fois ici pour déjeuner ", explique Thierry, qui veut notamment éviter la nourriture proposée sur les aires d'autoroute.

Ce samedi, sur l'heure du déjeuner, ils sont plusieurs centaines à faire comme Thierry et cela redonne vie au village. " _C'est très bien pour le commerce local car ici, il n'y a déjà plus rien_. Il reste deux ou trois restaurants et une épicerie ", constate Chantal, une Vatanaise. Et en effet, ce passage profite aux commerces. " Pour un week-end comme celui-ci, on fait quasiment 120 couverts le midi alors qu'en période hors-vacances, on est à 50 couverts donc on double le chiffre d'affaires ", se réjouit Fabien, serveur à l'Hôtel de France, hôtel-restaurant situé dans le bourg de Vatan.