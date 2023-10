Le vol de 6h45 entre Perpignan et Paris reviendra en avril 2024

L'annonce en juin 2023 de sa suppression prévue à l'automne avait déclenché la colère des habitués de la ligne Perpignan-Paris : le premier vol entre la cité catalane et la capitale était non plus à 6h45, mais à 9h. Combiné avec un vol en soirée qui était désormais prévu à 17h30, cela rendait impossible l'aller-retour sur Paris dans la journée, d'après le collectif d'usagers.

Mais ce lundi, surprise : Transavia revoie sa copie et annonce le retour du 6h45 pour la période avril-fin octobre 2024. "Afin de répondre au mieux aux besoins des acteurs du territoire sur la saison été, Transavia France renforcera son programme avec le retour du night stop d’un avion Transavia permettant un départ matinal à 6h45 et une augmentation des fréquences jusqu’à 19 vols par semaine, soit presque 3 vols par jour en moyenne" précisent dans un communiqué Olivier Mazzucchelli, président de Transavia France, et Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial et marketing.

Selon les dirigeants de la compagnie, la mobilisation locale a eu de l'effet : "La SPLAR (Société publique locale aéroportuaire régionale, NDLR) et les élus régionaux de la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée, ont souligné que ce programme répondait ainsi aux attentes des voyageurs d’affaires. Le programme hiver (de début novembre – mars), sans départ matinal, avait été modifié pour répondre aux enjeux de saisonnalité du trafic avec 14 vols par semaine. Les résultats de la ligne sont encourageants et Transavia entend poursuivre son développement sur Perpignan."

Cette structure été – hiver (avec départ matinal l’été et sans départ matinal l’hiver) permet selon la compagnie "de répondre au mieux aux impératifs économiques de la compagnie Transavia France et à la nouvelle typologie de clientèle de l’aéroport de Perpignan Rivesaltes Méditerranée".