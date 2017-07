Le week-end d'inauguration des LGV vers Bordeaux et Rennes a coûté 3,6 millions d'euros

La communication autour des nouvelles lignes à grande vitesse de la SNCF a coûté six millions d'euros... dont plus de la moitié pour le seul week-end des 1er et 2 juillet, selon Franceinfo.

Un montant total de 6,3 millions d'euros : c'est ce qu'a dépensé la SNCF depuis le mois d'avril pour faire la promotion de ses nouvelles lignes à grande vitesse, selon les informations de Franceinfo.

Du caviar à bord du wagon-bar

Et sur cette somme, 3,6 millions d'euros ont été investis pour le seul week-end inaugural de ces deux lignes en direction de Rennes et de Bordeaux, les 1er et 2 juillet. Parmi les détails qui ont attiré l'attention, la présence de caviar à bord de la voiture-bar pour les personnalités invitées.

A bord du TGV inaugural Paris - Bordeaux : les invités sont soignés : caviar préparé par Michel Sarran @LGV @sncf pic.twitter.com/pRZT6ks15F — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) July 1, 2017

En plus des personnalités "VIP", quelque 250 journalistes étaient invités à bord des deux TGV inauguraux, pour assurer la couverture médiatique de ce lancement – et donc une économie sur les dépenses de publicité.

Les syndicats partagés

En interne, des responsables de la SNCF qualifient le montant de "raisonnable" même si certains reconnaissent le caractère "ostentatoire" de l'opération. Mais ils avancent que ce week-end inaugural n'a représenté que 0,05% du budget global de construction des deux lignes.

Les syndicats sont partagés sur la question : un responsable syndical estime qu'il n'y a "ni motif, ni matière à alimenter une polémique", un autre juge que ces dépenses sont "paradoxales", car on sait déjà que la LGV Paris-Bordeaux sera déficitaire de 90 millions d'euros en fin d'année 2017.

