Le week-end de Pentecôte s'annonce très chargé sur les routes et dans les gares

Du monde sur les routes et dans les gares. Ce week-end de Pentecôte est le premier depuis la deuxième phase de déconfinement qui permet désormais de profiter des terrasses, des lieux de cultures et des boutiques jusqu'à 21 heures. Vous êtes donc nombreux à vouloir partir prendre l'air, déjeuner attablé en bord de mer… Mais attendez-vous à des embouteillages.

Un vendredi orange dans le sens des départs

Bison Futé voit orange dans le sens des départs ce vendredi dans tout le pays, et même rouge en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Il recommande de quitter la région parisienne avant midi, d'éviter les axes très fréquentés l'après-midi comme l'autoroute A13 vers la Normandie, l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, l'autoroute A9 entre Orange et Montpellier et Montpellier et Narbonne ainsi que l'A61 entre Toulouse et Narbonne. Le trafic sera également compliqué dans le Sud-Est à cause de travaux.

Les retours seront compliqués lundi, ce sera orange dans toute la France et rouge en région parisienne. Bison Futé préconise de regagner l’Île-de-France avant midi, ou encore d'éviter de circuler entre Orange et Lyon sur l'autoroute A7 de 11h à 17h.

Il y aura également du monde en gare. Le pont de l'Ascension le week-end dernier a attiré un million de voyageurs. La SNCF prévoit pour ce nouveau week-end d'évasion au moins huit TGV sur dix.