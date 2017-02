Le wifi arrive dans les trolleys de Limoges

Il s'agit pour l'instant d'une expérience, menée depuis quelques semaines sur une seule ligne du réseau de bus : la ligne 4. L’accès au wifi est gratuit et pour l'Agglomération de Limoges ce test doit permettre de voir si les usagers en sont satisfaits avant de l'étendre à l'ensemble du réseau.

Si la ligne 4 qui relie le quartier Montjovis au pôle Saint-Lazare a été choisie pour mener ce test c'est parce qu'elle est l'une des plus fréquentées au sein du réseau de la STCL (Société des transports en commun de Limoges). " Elle touche plusieurs générations, des jeunes mais aussi beaucoup de gens qui travaillent" explique Gilles Bégout, vice président de Limoges Métropole en charge des transports. Et ça permettra donc de voir si l’expérience est appréciée et si elle doit être étendue aux autres lignes de bus.

"On ne voit pas les trajets passés" Séfora, une utilisatrice du wifi sur la ligne 4

Parmi les usagers qui empruntent régulièrement les trolleys de la ligne 4, certains ont déjà le réflexe de se connecter aussitôt comme Séfora " Je vais sur les réseaux sociaux, je n'ai pas besoin d'activer mes données mobile et en plus le trajet passe plus vite" confie la jeune fille. Et pour se connecter c'est très facile. Il faut simplement trouver le réseau STCL sur son appareil portable (smartphone, tablette ) entrer son identité et le tour est joué. Des affiches ont fleuri dans les transports de cette ligne pour inciter les usagers à donner leur avis.

C'est une montée en puissance de notre offre commerciale, Gilles Bégout

"On sait quelle est la galère dans les trains, donc on ne voulait pas que ce soit la même chose dans les transports en commun de Limoges" explique l'élu de l'Agglomération Gilles Bégout . "On modernise et si ce test marche on développera le wifi sur les autres lignes" ajoute t-il. Mais pour l'instant le calendrier pour déployer le wifi dans tous les bus de l'agglo n'est pas encore connu. Il faudra aussi déterminer le coût de l'opération.