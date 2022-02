Légères modifications du plan Faubourg à Avignon

Il va à nouveau falloir actualiser les GPS, quartier Saint-Ruf, à Avignon. La mairie modifie à la marge une partie du Plan Faubourg, qui pose problème depuis la mi-janvier et le passage à sens unique des boulevards Monod et Sixte Isnard. Même si la situation s'est un peu améliorée, les bouchons s'accumulent, notamment avenue St Ruf. Les petites rues du quartier, si calmes jusqu'à présent, deviennent très passantes. À partir de ce mercredi 2 février, le sens de circulation évolue pour retrouver un peu de sérénité.

Déplacement du sens-unique

Depuis trois semaines, le nœud du problème concernait les boulevards Monod et Sixte-Isnard. Jusque-là, ils convergaient vers Saint-Ruf, devenu un goulot d'étranglement. Avec le nouveau plan Faubourg, ces deux boulevards restent à sens unique mais sur une partie du tronçon, quelques dizaines de mètres avant le croisement. Le reste redevient à double sens. Autre modification, les rues Tort et Alliance sont interdites, sauf aux riverains. Dans les rues Universelle, Dahlias et Villas, la circulation va également être réglementée.

L'objectif de la mairie avec cette légère modification, c'est de permettre notamment aux riverains de pouvoir se déplacer dans le quartier et de se garer sans perdre un temps fou, comme ces trois dernières semaines. La ville constate d'ailleurs une diminution de 60% du nombre de véhicules dans le secteur et en parallèle se réjouit du développement du vélo.