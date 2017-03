Légères perturbations pour les trains en Bourgogne ce mardi

En raison d'un mouvement national, le trafic des TER s'annonce légèrement perturbé ce mardi en Bourgogne. En moyenne, comptez huit à neuf trains sur dix. Seulement deux lignes seront un peu plus impactées entre Dijon et Is-sur-Tille et entre Dijon et Bourg où le trafic sera divisé par deux.

Attention si vous devez prendre le train ce mardi. Le trafic risque d'être légèrement perturbé en raison d’un mouvement social national interprofessionnel. Il n'aura aucune conséquence pour les TGV en revanche, la SNCF ne prévoit qu'un TER sur 2 sur les lignes Dijon - Is sur tille et entre Dijon et Bourg en Bresse. Voici le détail communiqué par la direction régionale. La Nièvre sera peu impactée.

Lignes où aucune perturbation n'est annoncée

- Laroche / Auxerre / Morvan : circulation normale (mais vérifiez les horaires en raison de travaux sur la ligne)

- Nevers / Decize / Montchanin : circulation normale

- Nevers / Cosne : circulation normale

- Nevers / Saincaize / Moulins : circulation normale

- Paray / Lyon : circulation normale

Prévisions de 9 trains sur 10

- Chalon / Montchanin / Etang : 9 circulations sur 10

- Montchanin / Paray / Clermont : 9 circulations sur 10

Prévisions de 8 trains sur 10

Dijon / Macon / Lyon : 8 circulations sur 10

Dijon / Laroche / Paris : 8 circulations 10 (où les travaux se poursuivent jusqu’au 9 avril)

Dijon / Etang / Nevers / Tours : 8 circulations sur 10

Prévisions d'un train sur 2

Dijon / Is sur tille : 1 circulation sur 2

Dijon / Seurre / Bourg : 1 circulation sur 2

La SNCF met également des informations sur les sites www.sncf.com pour tous les trains, www.ter-sncf.com/bourgogne pour le TER Bourgogne. Vous pouvez également appeler le 36.35 et le 03 80 11 29 29 pour TER Bourgogne