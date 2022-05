Législatives : le club économique Toulouse au fil de l'Ô interpelle les candidats sur l'état du Canal du Midi

Dans quel état est le Canal du Midi ? Pas bon selon Toulouse au fil de l'Ô. Le Club économique s'inquiète depuis de nombreuses semaines de l'état du Canal. Toulouse au fil de l'Ô a même interpellé ces derniers jours les candidats aux élections législatives pour demander à ce qu'on prenne soin du Canal, et parle même d'abandon du Canal avec des conséquences sur la navigation des bateaux ou sur la biodiversité. Pour Valérie Piganiol, le Canal du Midi et ses 240 kilomètres classés au patrimoine mondial de l'Unesco est délaissé. Pour la présidente du Club économique Toulouse au fil de l'Ô, la mairie de Toulouse manque de moyens pour bien nettoyer le canal.

"Nous avons le bateau Midinet qui a été repris sous la mandature Cohen par les services de la ville de Toulouse pour pouvoir normalement nettoyer le Canal du Midi. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui que les services de la ville n'ont ni les moyens humains ni les moyens techniques de faire travailler Midinet. Et il faut absolument à l'avenir envisager autre chose. Notre club envisage de proposer aux services de la ville de Toulouse d'ouvrir ce marché à d'autres solutions. Ça peut être d'autres services publics ou même, pourquoi pas, faire travailler nos entreprises. En ce moment, le canal du Midi est en train d'être dragué. C'est positif. Et il faut voir les morceaux d'immondices qui sont retirés."

Pour VNF, le Canal se porte bien

Mais ce constat n'est pas partagé par Voies Navigables de France dans le sud-ouest. 280 agents s'occupent du bon fonctionnement du Canal du Midi tout au long de l'année. Et le Canal se porte bien assure Henri Bouyssès, le directeur de VNF.

"Le sujet des déchets est un sujet qui est complètement partagé avec les collectivités au titre de leurs compétences et on travaille de façon efficace avec ces collectivités pour arriver à organiser le maximum de gestes de prévention. Le Canal peut parfois être le support à des déchets qui sont illégaux et dans ce cas, on a le concours des collectivités, notamment à Toulouse, qui organisent parfaitement la gestion des déchets en utilisant un bateau qui apporte ainsi tout son concours. On suit la qualité de l'eau. On a une fonction observatoire avec un certain nombre de données. Et on sait aujourd'hui que cette eau est tout à fait correcte."

Selon Valérie Piganiol, récemment, "des vélos, des frigidaires, des vêtements ou encore des cadavres d'animaux ont été sortis de l'eau. Tout cela est super génial pour les hélices à bateaux", dit-t-elle en préférant en plaisanter. Avant de préciser. "Les propriétaires doivent faire intervenir des entreprises deux à trois fois par an pour libérer leurs hélices. Et ça leur coûte 700 euros par intervention."