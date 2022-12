Legrand vs SNCF : les voyageurs partagent leur ras-le-bol de la ligne POLT

Les chefs d'entreprise et élus locaux, à l'initiative du rassemblement à la gare de Limoges ce lundi, à 7h30, appellent à la mobilisation de la population. Tout s'est enflammé après la menace du groupe Legrand de quitter Limoges , où se trouve son siège social, car le PDG de l'entreprise, côtée au CAC 40, ne supporte plus les retards, dysfonctionnements et suppressions de certaines lignes.

ⓘ Publicité

Des pannes à répétition...

Les voyageurs de l'Intercité à la gare de Limoges sont du même avis. Antoine était venu rendre visite à sa famille ce week-end. Il rentre sur Paris ce dimanche soir et il croise les doigts. Il espère rentrer à l'heure cette fois-ci. Il est arrivé sur Limoges vendredi avec 5 heures de retard. "On est parti vers 19h30 de Paris et on est arrivé à 3h30" s'exaspère le jeune homme.

Lydia emprunte aussi la ligne régulièrement pour rendre visite à sa sœur à Limoges. "La dernière fois qu'il y a eu un souci, la panne a duré plus d'une heure. On n'avait pas d'autre choix que de patienter tranquillement puisqu'il n'y avait pas d'autres trains qui allaient à Limoges. On subit beaucoup" reconnaît la femme de 42 ans.

...des trajets à rallonge

Il y a peu, Thierry avait l'habitude de voyager jusqu'à Paris pour le boulot. "Les seules solutions pour ne pas arriver en retard, c'est partir la veille. Il faut malheureusement s'adapter avec des coûts complémentaires. Il faut se rappeler que par le passé, on était sur un train qui durait 3 heures. Pour éviter les retards, on est passé à 3h30. Mais malgré tout, il y a encore du retard donc c'est un éternel problème" se désole le tout jeune retraité.

Face à la levée de boucliers et le mécontentement général, la SNCF rétropédale. Elle a annoncé ce week-end , rétablir la ligne du 6h26...pour une arrivée 4 heures plus tard à Paris, à 10h17.