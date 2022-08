"Lélio", le dirigeable isérois qui veut battre les records

115 km / heure : c'est la marque à battre pour décrocher le record du monde de vitesse en dirigeable, détenu jusqu'à ce jour par le Zepelin piloté par Steve Fossett. Ce record, Pierre Chabert, patron d'Airstar spécialisé dans les ballons lumineux, va tenter de le ravir à bord de son prototype baptisé "Lélio". La tentative devrait avoir lieu fin 2022 ou début 2023 au-dessus de l'aérodrome du Versoud. D'ici-là, il devrait effectuer un vol de démonstration lors de la Coupe Icare.

Pierre Chabert devant les moteurs © Radio France - Lionel Cariou

Actuellement, l'engin volant est en cours de construction à Froges, derrière les ateliers d'Airstar. Le ballon ovale long de 32 mètres n'attend plus que ses "ailes", ses 4 petits moteurs électriques, et sa nacelle - minimaliste - qui permettra au pilote et son co-pilote de se ternir allongé, à plat ventre. "L’aileron qui est ici fait 5m50 de long par 3m50 de haut, explique Pierre Chabert en désignant un grand panneau gris. Et il pèse 20 kilos, donc c’est extrêmement léger! La structure est en carbone, avec du tissu collé et tendu à chaud par-dessus." Ici, dans l'atelier de son association TransOcéans, on cultive la légèreté : chaque moteur pèse 6 kilos pour pratiquement 30 chevaux de puissance.

L'équipe de TransOcéans © Radio France - Lionel Cariou

Une fois l'assemblage terminé, le dirigeable sera gonflé à l'hélium, dont le poids est négatif. "Le poids global de la machine est de 400 kilos, détaille Pierre Chabert. Mais quand il est en état de vol gonflé à l’hélium avec son pilote et son copilote, il ne pèse plus rien parce qu'il est à l’équilibre, c’est-à-dire que quelqu’un peut le prendre et le soulever comme si c’était une plume."

Autonomie totale

Au-delà de ce projet de record, l'objectif est aussi de redorer l'image du dirigeable, qui traine une mauvaise réputation après le dramatique accident d'un ballon allemand en 1937. "Le dirigeable c’est c’est vraiment dommage qu’il ait été oublié, déplore Raphaël Buch, l'une des chevilles ouvrières du projet. Et aujourd’hui on se rend compte que c’est vraiment un moyen de transport éco-responsable et ça vaut vraiment le coup de se battre pour le réhabiliter." Car Lélio consomme peu, et de l'électricité. Sur batteries, aujourd'hui ; en autonomie totale, demain. "On aura sur nos futurs dirigeables des panneaux solaires organiques donc totalement écolos, pas du tout du silicium, souligne Pierre Chabert. Des batteries qui seront peut-être des batteries au sel, c’est-à-dire 100% recyclable (...). C'est une étape pour montrer que c’est beau et rapide. Et après on fera des machines qui font plus de distance, y compris pour traverser l’Atlantique."

Des ailerons en carbone assemblés préparés par Rapahël Buch © Radio France - Lionel Cariou

Pour ce second projet, le ballon sera gonflé à l'hydrogène "non seulement pour se soulever mais pour alimenter la pile à combustible. Les panneaux solaires organiques auront vocation à refabriquer l’hydrogène en permanence donc ce sera un engin avec une autonomie illimitée ! On sera capable probablement de faire New York - Paris, c’est notre souhait... et d’arriver à Paris en disant : on est capables de repartir!" Un vol perpétuel, en somme... Au-delà de cette prouesse, Pierre Chabert, estime que dans un futur proche le dirigeable pourrait être utilisé pour les travaux en hauteur ou encore les vols de loisir.