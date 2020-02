Léman express : annulations et retards à répétition, un comité de suivi est convoqué en urgence

La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce la tenue en urgence d'un comité de suivi sur le Léman Express ce vendredi 21 février à la Roche-sur-Foron, en présence de représentants d'usagers et des gestionnaires du Léman Express (SNCF et Lémanis).

Le Léman Express a été lancé le 15 décembre 2019, mais rapidement, le premier réseau ferroviaire transfrontalier entre la France et la Suisse doit faire face à des problèmes techniques et enregistre des dysfonctionnements très pénalisants pour les usagers selon le député de Haute-Savoie Martial Saddier : "Il ne se passe pas un jour sans que j'ai un SMS d'usager qui me dit que c'est en retard ou annulé. Ce matin encore (jeudi 20 février), le 7h46 a de nouveau été annulé alors qu'il était annoncé la veille et affiché le matin même".

Des annulations à cause des grèves, mais pas seulement

Le 14 janvier dernier, un reportage de France Bleu Pays de Savoie relevait qu'après un mois de mise en service, moins d'un Léman Express sur deux avait circulé. La SNCF mettait en avant les grèves, liées à la réforme des retraites, mais cela n'explique pas tout. La mobilisation sociale est beaucoup moins importante aujourd'hui, et les problèmes perdurent.

Au mois de janvier, une pétition d'usagers a même été lancée en Suisse, intitulée "Pour que le Léman Express cesse de jouer avec nos nerfs !". Elle a récolté ce jeudi 20 février près de 1.800 signatures d'usagers demandant justement une réunion en urgence des administrations concernées. Une seconde pétition, toujours en Suisse, a été lancée en janvier 2020, intitulée "Léman Express, tiens tes promesses !".

Ce n'est pas acceptable. On a mis entre la France et la Suisse 1,5 milliard d'investissement, donc très clairement, on ne payera pas les trains en retard ou annulés—Martial Saddier, député de Haute-Savoie

L'élu Martial Saddier explique que les collectivités qui ont participé au financement du RER transfrontaliers s'attendaient à des réglages au lancement des premières liaisons : "C'était normal qu'il y ait des problèmes techniques à ajuster (...) c'est comme quand on met en route une piscine ou que l'on emménage dans une maison(...) mais au delà d'un certain temps ce n'est plus acceptable. Le gestionnaire doit désormais nous apporter des réponses avec un calendrier très précis (...) il faut très rapidement maintenant que les trains soient à l'heure !"