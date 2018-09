La jonction symbolique des rails suisses et français se fera ce vendredi matin. Les premiers trains du Léman Express entre les gares de Genève Cornavin et Annemasse sont annoncés pour décembre 2019.

La jonction des rails suisses et français se fera 13 mètres sous terre (ici, pose des premiers rails à Annemasse en 2017)

Annemasse, France

Les photographes vont immortaliser l'événement en milieu de matinée ce vendredi. C'est à 10h15 qu'est annoncée la cérémonie de la jonction des rails entre les chantiers français et suisses du CEVA(Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse), l'infrastructure ferroviaire de 16 km qui à la fin de l'année prochaine permettra au premier RER transfrontalier de relier Genève à Annemasse et son bassin de population d'un million d'habitants.

Une cérémonie symbolique

La cérémonie symbolique se déroulera 13 mètres sous terre, à l'aplomb du Foron, en présence notamment du président de SNCF Réseau Patrick Jeantet, du responsable de CFF Infrastructure Philippe Gauderon.

A cet endroit, les ouvriers de RFF (Réseau Ferré de France) et des CCF (Chemins de Fer Fédéraux suisses) vont souder les rails de cette première ligne ferroviaire transfrontalière franco-suisse. Il s'agit d'une étape de ce chantier entamé il y a trois ans. Si tout va bien ces rails permettront de faire circuler les premiers trains du Léman Express entre les gares de Genève Cornavin et Annemasse en décembre 2019.

Pour mémoire, sur les 16 km essentiellement souterrains du CEVA, 14 km sont situés en Suisse et seulement deux sur le sol français.

Le Léman express est annoncé pour décembre 2019

A la mise en service du Léman express, l'objectif affiché est de connecter 45 gares dans un rayon de 60 km autour de Genève et de transporter 50.000 voyageurs par jour dans une quarantaine de trains.

Si tout se déroule, comme indiqué dans le projet, il y aura un train toutes les 10 minutes entre Genève et Annemasse, un toute les 30 minutes en direction d'Evian et la Roche-sur-Foron aux heures de pointe, un toutes les heures vers Annecy et Saint-Gervais.