Léman Express : une inauguration sur fond de menace de grève

Haute-Savoie, France

Des officiels, des discours, un buffet et un top départ solennel de la Roche-sur-Foron d'une première rame du Léman Express sont au programme de ce jeudi d'inauguration du train transfrontalier, qui reliera désormais Genève et la Haute-Savoie. Mais en coulisse, c'est bien le lancement dimanche 15 décembre et le service aux premiers voyageurs qui préoccupent la SNCF et la CFF, son homologue suisse, face aux risques de grève côté français.

Pas de perturbations annoncées pour cette journée d'inauguration, la ministre des Transports Elisabeth Borne ayant toutefois annulé sa venue. Le président de la SNCF n'a quant à lui toujours pas fait savoir s'il viendra en Haute-Savoie ou non ce jeudi.

Des horaires et des dessertes modifiées pour le lancement ?

Mais des perturbations sont envisagées dimanche, et encore plus lundi matin, les syndicats reconduisant pour le moment le mouvement de grève à la SNCF. "La partie suisse va être mise en place, ça c'est sûr" affirme le Suisse Mario Werren, directeur général de Lémanis, qui exploite la ligne, "parce qu'en Suisse, la CFF ne connait pas la grève." Donc les rames du Léman Express circuleront normalement, comme prévu, de Genève à Chêne-Bourg. Après, ça s'annonce plus compliqué "pour la partie française, où la grève existe bel et bien" ajoute Mario Werren. Et même si "ce sont bien les conducteurs suisses qui vont amener les trains à Annemasse, mais pour faire fonctionner un chemin de fer, il faut une gare qui fonctionne. Est ce que la gare d'Annemasse sera desservie , à quelle heure, combien de temps ? Nous sommes entrain de préparer différents scénarios d'exploitation qui sont possibles, et qui seront communiqué dès qu'ils seront vraiment validés" explique le directeur général de Lémanis