Léman : la CGN reprend ses liaisons Lausanne-Thonon le 11 mai

Les navettes entre Thonon et Lausanne reprennent le 11 mai

La Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman (CGN) annonce la reprise d'une partie de ses liaisons à partir du 11 mai prochain.

Depuis le 11 mars dernier et le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, la ligne Lausanne-Thonon était suspendue. Elle reprendra partiellement le 11 mai prochain, le jour même où les transports publics suisses devraient reprendre un fonctionnement avec des horaires normaux. C'est aussi le 11 mai que la Suisse rouvre ses restaurants, magasins ou encore certaines écoles, comme le détaille la Tribune de Genève.

La moitié des horaires assurés

Dès le 11 mai la ligne lacustre Thonon-Lausanne ouvrira à 50% de son horaire régulier. Un bateau à grande capacité sera affrété spécifiquement sur cette ligne de manière à maintenir la mesure de distanciation sociale d’un siège entre chaque passager.

Les autres lignes transfrontalières de la CGN, Lausanne - Evian (N1) et Nyon - Yvoire (N3), seront toujours renforcées au moyen de bateaux supplémentaires. La CGN précise que la capacité d’accueil et l’évolution du trafic sur l’ensemble des lignes seront en permanence évaluées et adaptées si nécessaire.

Les horaires modifiés sont disponibles sur cgn.ch.

Masque préconisé à bord

A bord des bateaux, le port d'un masque est préconisé pour chaque usager. Il est conseillé d’éviter les heures de pointe le matin et le soir et d’opter pour des navettes à faible taux d’occupation. Il est préconisé d’acheter ses billets sur Internet, sur une application mobile ou au distributeur et de privilégier le paiement sans contact au guichet.