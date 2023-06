Léopold : passion "car spotting" en Touraine

Le "car spotting" se pratique à l'origine plutôt dans les villes côtières, ou près des palaces de luxe, là où les plus fortunés peuvent faire rouler et exhiber leur véhicules les plus prestigieux : Lamborghini, Maseratti, Ferrari, Porsche, etc. Mais aucun intérêt pour les yeux du jeune Léopold, tourangeau et encore étudiant.

En Touraine ?

Non, lui, son truc c'est les voitures du quotidien. Celles avec lesquelles on roule tous les jours, sur nos petites routes du Val de Loire.

Alors si un jour vous retrouvez une jolie photo de votre voiture sur le compte Instagram "Leopoleposition", c'est certainement qu'elle est dans un état remarquable, ou qu'il s'agit un modèle plus rare, ou d'une série spéciale que l'on croise rarement sur les routes.

Le compte instagram de Leopold compte déjà plus de 1600 véhicules photographiés, et plus de 3000 abonnés. - Copie d'écran Instagram @leopoleposition

Pour Léopold, c'est véritablement la passion et l'amour de l'automobile qui guide ses choix de photographies. Il faut que le véhicule soit le plus proche possible de son état d'origine. Et même si bien sur il est très difficile de cacher l'âge du véhicule, si celui-ci est bien entretenu et affiche fièrement le poids de son âge et des kilomètres, ca lui va ! Et si en plus le véhicule n'a pas changé de mains depuis son achat, et que la plaque d'immatriculation est restée la même, c'est une pépite assurée !

Chaque jour, Leopold publie, aux alentours de 18h, une série de photos -souvent 10- d'un véhicule qui a retenu son attention. Sous tous les angles, ses followers (ceux qui suivent l'activité de son compte Instagram) peuvent se rendre compte de l'état du véhicule, découvrir des modèles moins présents sur les routes, et commenter les trouvailles de Leopold.

Quelque soit la valeur d'une voiture, c'est la passion qui guide le choix des véhicules photographies par Léopold - Copie compte Instagram @leopoleposition

Et surprise, ce ne sont pas les véhicules les plus couteux, ou les plus rares qui récoltent le plus les faveurs des internautes. Souvent, une ancienne ou une "youngtimer" -un véhicule qui n'est pas encore classé collection ou qui est en passe de le devenir- provoque plus de réaction qu'une luxueuse voiture de sport. Et c'est tant mieux pour Leopold, qui a fait de ses diversité du quotidien sa marque de fabrique sur les réseaux.

Discret, le jeune homme souhaite garder l'anonymat -mais il se prénomme vraiment Léopold- pour continuer à partager sa passion tranquillement sur son compte Instagram. Mais il concède que celle-ci lui prend quand même du temps. Souvent, une après-midi par semaine, il enfourche son vélo, et part à la recherche de voitures remarquables sur les routes de Touraine. Oui, à vélo. Plus pratique, avoue-t-il, pour s'arrêter et photographier -avec un simple téléphone portable- et surtout pour ne rater aucun véhicule.

Ses projets ?

Bientôt une chaine Youtube. Le jeune homme le sait, l'automobile fera toujours partie de sa vie. Et sa passion, il veut continuer à la cultiver, à la transmettre. Et ca passe par les réseaux sociaux.

Pour retrouver Leopold sur son compte Instagram (et peut être savoir si votre voiture a retenu son regard de passionné) ca se passe ici.