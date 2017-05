Les 10 ans de Vélocité à Mulhouse

Ce service de location de vélo avait été lancé 3 ans avant celui de Strasbourg: Vélocité fête cette année ses 10 ans à Mulhouse. Vélocité compte aujourd'hui 1.800 abonnés.

Mulhouse avait été l'une des premières villes en France à se lancer dans la location de vélos urbains: trois ans avant Strasbourg, la ville haut-rhinoise proposait ce service, c'était en 2007. Cette année, Vélocité souffle ses dix bougies.

Dix ans après le lancement de Vélocité, 240 vélos sont répartis dans une quarantaine de stations. Le bilan est largement positif selon Paul-André Striffler, adjoint au maire de Mulhouse en charge des modes de déplacements doux: "au début, ça a commencé très timidement, et tous les ans on a une progression. Les Mulhousiens se sont petit à petit approprié ce service. Ca permet de ne pas être contraint par l'entretien de son vélo, et surtout ça permet d'essayer."

Aujourd'hui, Vélocité compte 1.800 abonnés, et 500 vélos sont empruntés chaque jour. L'arrivée de bicyclettes à assistance électrique est à l'étude.