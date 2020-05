Les 150 ans de la ligne du Cévenol reportés à 2021

Le 16 mai 1870, un train parcourait pour la première fois les 107 kilomètres entre Langeac et Villefort. Une ligne qui remonte la vallée (et les gorges de l'Allier) pour offrir un paysage à couper le souffle. Le plus souvent, il n'y a que le train et pas de route dans la vallée. Entre viaduc et tunnels, la ligne serpente d'une rive à l'autre au prix de travaux colossaux pour l'époque.

Aujourd'hui, cette ligne permet toujours de relier Clermont à Nîmes trois fois par jour (quand tout va bien). Après les heures de gloire des années 70 et 80, lorsque la SNCF avait mis en place le Cévenol, un train direct entre Paris et Marseille via Clermont, Brioude, Langogne, Alès, avec des animations pour les voyageurs, la ligne dépérit peu à peu. La voie est trop peu entretenue, les trains ne doivent pas dépasser les 40 km/h par endroit, ils sont difficiles à trouver sur le site de vente de la SNCF et sont souvent supprimés au moindre incident.

Malgré tout, cette ligne mérite de continuer à exister, parce qu'elle dessert quelques villages à l'accès difficile, particulièrement en hiver, et parce que la découverte de la haute vallée de l'Allier est inoubliable pour tous les voyageurs. C'est pourquoi plusieurs associations œuvrent pour défendre cette liaison, en Auvergne comme en Occitanie. Et c'est pour cela aussi qu'une association 150 ans train Cévenol a été créée dans le but de célébrer cet anniversaire.

Le même programme, en 2021

Le programme était copieux. Le grand colloque sur l'avenir du train dans les territoires de moyenne montagne a pu se tenir à Alleyras, puisqu'il s'est déroulé en septembre 2019. En revanche, toutes les autres (nombreuses) animations prévues au printemps et cet été ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Cela devait commencer par une exposition photos à Clermont-Ferrand avant des étapes avec spectacles dans les gares du parcours, les trains touristiques qui remontent l'Allier de Langeac à Langogne, des randonnées, des expositions ou des soirées bals. Le point d'orgue devait être la circulation de deux trains spéciaux le 7 juillet.

Les 150 ans sont ratés, l'association a donc décidé de fêter les 151 ans. Pas question de ne pas mettre en valeur cette magnifique ligne du Cévenol, les festivités sont donc reportées à 2021. De toute façon, avec la crise sanitaire, les travaux prévus au printemps pour remettre la voie en état sur quelques kilomètres ont été sérieusement perturbés, la circulation des trains ne devrait pas reprendre au mieux avant début juillet.