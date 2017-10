Les 20 salariés de la sécurité de l’aéroport d’Andrézieux-Bouthéon seront au chômage ce samedi

Ce vendredi, ils ont rencontré le président de la société ASA «All Security Assistance» basée à La Réunion qui les employait jusqu’ici

Une société chargée en sous-traitance de réaliser les contrôles des voyageurs et des bagages à l’embarquement et en soute. Mais le président, Olivier Devaux, ne peut pas leur garantir un reclassement dans d’autres aéroports trop éloignés du Forez. La décision a donc été prise de lancer un PSE, un plan de sauvegarde de l’emploi pour les 20 salariés et les deux CDD actuellement employés ici.

Le ton de cette réunion, était plutôt décontracté et patron et employés poursuivaient encore leur dialogue sur le trottoir de l’aérogare hier.

Ils regrettent conjointement la décision de l’aéroport de cesser l’accueil des compagnies low-cost. Décision qui entraine la fermeture du service de contrôle, mais le président de la société A.S.A constate que de toute façon, le niveau d’activité actuel de l’aéroport était tombé bien en dessous du contrat et ne correspondait plus au niveau initial. Au passage, il regrette également de ne jamais avoir été averti officiellement en amont de l’intention de l’aéroport de remettre en cause la présence des compagnies à bas coût et il est obligé d’improviser cette réunion au dernier moment.

l'aéroport d'Andrézieux Bouthéon © Radio France - yves renaud

Les salariés eux ont accepté de mener à bien leur tâche sur les deux dernières journées d’activité ce vendredi et demain samedi.

Charge pour eux de tenter de trouver un reclassement dans des aéroports les plus proches. Des salariés déçus évidement de la fermeture des lignes charter de l’aéroport, mais qui remercient leur employeur de la clarté de sa position. Lassina NADIL un des agents de sécurité de l’aéroport.

Lassina Nadil un des salaries de la societé ASA Copier

Dimanche, ils seront donc officiellement au chômage et vont passer par un PSE un plan de sauvegarde de l’emploi. L’entreprise s’engage à poursuivre un temps les plans de formation pour leur assurer toutes les chances de retrouver un emploi dans leur qualification, mais ce sera forcément dans un autre aéroport… A ce moment-là beaucoup des regards se tournent alors vers l’est……….. la direction de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry.