Les 200 agents du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire prêts à affronter l'hiver

A partir du lundi 30 novembre, et jusqu'au lundi 1 mars 2021, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire active son service hivernal sur les 1.400 km de routes départementales. En cas de verglas, pluies verglaçantes, neige, températures négatives....200 agents seront mobilisés 24h/24 et 7 j/7 pour intervenir sur les chaussées.

La carte de viabilité hivernale 2020/2021 - Département d'Indre-et-Loire

Le service de viabilité hivernale, c'est 4 véhicules de patrouille, 14 camions de grande capacité avec lames et saleurse et 16 dépôts de sel et de saumure répartis dans les centres d'exploitation. En moyenne, le coût du service de viabilité hivernale s'élève à environ 500.000 euros par par sur les 3 dernières années. Cela correspond à une consommation de 2.500 tonnes de sel.

Une carte de viabilité hivernale

Comme chaque année, pour se renseigner sur les conditions de circulation, le département met en place une carte de viabilité hivernale actualisée. Elle est mise à jour 2 fois par jour (à 7h par les agents volontaires du lundi au dimanche et à 14h en interne – sauf les dimanches et jours fériés où se seront les agents volontaires qui actualiseront la carte à 14h).

Par ailleurs France Bleu Touraine est la radio partenaire du Conseil Départemental. Un cadre de permanence du Conseil Départemental intervient systématiquement sur l'antenne chaque matin en cas d'intempéries.