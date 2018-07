C'est un des gros chantiers de l'été pour SNCF Réseau : la section de voies ferrées entre Chambéry et St André-le-Gaz est complètement rénovée ce qui aura comme résultat de ne plus avoir de trains en retard en raison des défaillances des infrastructures.

Remplacement des rails, des traverses et du ballast entre Chambéry et St André le Gaz

Chambéry, France

C'est un train unique qui circule depuis le 16 juillet et jusqu'au 10 septembre entre Chambéry et St-André-le-Gaz : un train-usine qui permet de remplacer les traverses, les rails et le ballast. Une véritable machine à tout faire dont il existe seulement trois exemplaires en France et qui permet de rénover un kilomètre de voies ferrées par jour à raison de six jours de chantier par semaine.

Changement des rails sous la surveillance des experts de SNCF Réseau © Radio France - Nathalie Grynszpan

Cinq cents ouvriers travaillent en continu sur le chantier afin de rendre les voies à la circulation des trains le 10 septembre prochain.

"L'objectif de nos travaux, c'est clairement pas de gagner du temps. C'est de rendre du confort aux voyageurs et de regagner de la régularité. Si on prend 2017, on a eu à peu près 350 trains en retard parce qu'il y avait une défaillance de l'infrastructure sur cette section-là. Ils ne le seront plus grâce aux travaux réalisés. Des train qui ne seront plus en retard pour les voyageurs de Chambéry et qui, en plus, n'engageront pas des retards supplémentaires à Lyon" Thomas Allary, directeur territorial SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes

Cinq cents hommes sont mobilisés six jours sur sept sur le chantier © Radio France - Nathalie Grynszpan

Écoutez : reportage sur le chantier du renouvellement des voies ferrées entre Chambéry et St-André-le-Gaz Copier

SNCF Réseau précise que ces travaux permettront également de diminuer les nuisance sonores pour les riverains. Le coût des travaux est de 55 millions d'euros financés par SNCF Réseau.

Dans le poste de commandement du train-usine © Radio France - Nathalie Grynszpan

En 2018, SNCF Réseau conduit quatre chantiers en Auvergne-Rhône-Alpes.