Les 3 idées reçues sur les campagnes de sécurité routière

La sécurité routière sort une nouvelle campagne de prévention. Pas d'images d'accidents, pas de pares-brise qui éclatent, pas de corps qui volent mais des gendarmes qui racontent comment ils ont dû annoncer la mort d'un enfant à une famille.

C'est le + Info de ce jeudi 17 février : les campagnes de sécurité routière vous font-elles réfléchir ? Nous en parlions avec Yves Lemaire, directeur régionale de la prévention routière en Bourgogne. Il a répondu à nos 3 idées reçues sur la question.

Les campagnes de prévention routière, ça ne marche pas. On les regarde à la télé et on les oublie. Vrai ou faux ?

FAUX. "Il n'y a pas d'outils pour mesurer l'impact de ces campagnes mais force est de constater que quand on touche l'affecte des gens, il en reste toujours quelque chose. Quand on remet les gens en situation, il en reste quelque chose et c'est pourquoi la prévention routière adhère totalement à cette dernière campagne."

De toute façon les limitations de vitesse, ça ne sert à rien. On peut rouler aussi vite qu'on veut. Vrai ou faux ?

FAUX. "Une voiture a une inertie propre qui fait qu'on arrête pas une voiture sur place quelque soit les équipements qui existent. Mécaniquement, il y a un progrès qui n'a pas encore été réalisé c'est celui sur les freins. On a amélioré le confort du freinage mais pas la distance de freinage."

Les limitations de vitesse, les interdictions de téléphoner, etc. c'est juste pour remplir les caisses de l'Etat ! Vrai ou faux ?

FAUX. "Deux chiffres pour le prouver : les radars rapportent 6 à 700 millions d'euros. Les accidents de la route coûtent 27 milliards d'euros."