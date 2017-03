Les 3 idées reçues : sur les motards

Alors que les mesures de sécurité imposées aux conducteurs de deux-roues se multiplient, on déconstruit les trois idées reçues sur le comportement des motards.

Depuis ce mercredi matin, les enfants à vélo ont désormais l'obligation de porter un casque. Qu'ils soient conducteurs ou passagers. Depuis septembre, les motards doivent impérativement porter des gants. Dès le mois de juillet aussi, ils devront changer leur plaque d'immatriculation pour être détecter par les radars. Et malgré tout ça, l'accidentalité en Côte-d'Or est déjà en nette augmentation en 2017, avec 8 accidents mortels depuis janvier (2 en janvier, 2 en février et 4 en mars).

Parmi eux, un motard a encore récemment succombé à ses blessures après un accident contre un tracteur, vendredi dernier à Ruffey-les-Echirey. On en parle avec David Sieurac, coordinateur des motards en colère de Côte-d'Or

On laisse tout passer aux motards !

FAUX. On doit rouler avec un casque, des gants, un équipement complet. Et tout ça coûte très cher. Pourquoi ne pas faire passer ces équipements à une TVA de 5.5 pour faciliter l'accès à cette sécurité par exemple ? Et trouver moi un motard qui roule sans casque et sans gants ? C'est très à la marge. Un motard digne de ce nom roule avec un équipement complet.

Les motards sont dangereux

FAUX. Monter avec un motard et il vous fera comprendre rapidement qu'en moto vous avez encore plus l'habitude de regarder dans les rétroviseurs des voitures pour vérifier que les conducteurs nous ont vu. Quand ces conducteurs ne sont pas en train de téléphoner au volant, ou n'oublient pas de mettre leur clignotant etc.

Les voitures et les motos ne s'entendront jamais

FAUX. Avec d'autres associations de motards, nous constatons que le partage de la routes entre les voitures et les motos est de plus en plus probant. Les conducteurs de voiture font de plus en plus attention à nous.