Les 40 ans du TGV : comment le Limousin est passé à côté de la grande vitesse

Ce vendredi, France Bleu célèbre les 40 ans du TGV, innovation technologique qui fait la fierté de la France, à la pointe sur la grande vitesse ferroviaire. Le TGV a transporté ses premiers voyageurs en septembre 1981 entre Paris et Lyon, et la France compte aujourd'hui près de 3.000 kilomètres de ligne à grande vitesse.

Sauf qu'aujourd'hui, la grande vitesse ne profite pas à tous les français. Et si un territoire a raté le train de la grande vitesse, c'est bien le Limousin. Aujourd'hui, Limoges est encore à plus de trois heures de Paris, Brive à plus de quatre heures. En résumé, France Bleu Limousin vous explique comment le Limousin est passé à côté de la grande vitesse.

Une conjonction de périodes et de circonstances

Au départ, il y a le prestigieux Capitole. Jusqu'à la fin des années 80, le Paris-Limoges-Toulouse était LE train le plus rapide de France, ralliant Limoges à la capitale en 2h54 à près de 200 km/h. Le Limousin n'était donc pas identifié comme un candidat à la grande vitesse, étant, qui plus est, l'une des régions les moins peuplées de France.

Sauf que, très rapidement, la desserte a décliné, notamment car la France a donné priorité au TGV et aux grands bassins de population. Les investissements et l'entretien de la ligne historique entre le Limousin et Paris ont diminué année après année pendant près de 30 ans.

Pour autant, il y a bien des projets de train à grande vitesse dès les années 90 pour le Limousin. De nombreuses options et de nombreux dossiers se sont enchainés au fil des années, mais trop chers, pas assez rentables ou trop compliqués techniquement. Trop compliqués comme le TGV pendulaire qui a fini par faire "pschit" en 2003.

Pas de consensus, pas de grande vitesse

Pas assez rentable et trop controversé comme la LGV Limoges-Poitiers qui aurait permis de se connecter au TGV Atlantique. Mais celle-ci n'a jamais obtenu l'adhésion de tout le territoire, recueillant notamment l'opposition de la Creuse et de l'est du Limousin se sentant délaissés par le projet.

à lire aussi Le Conseil d'Etat stoppe la LGV Limoges-Poitiers

C'est d'ailleurs le gros problème majeur : au fil des années, aucun des projets n'a jamais fédéré à 100 % les élus et les représentants socio-économiques du Limousin. Alors même avec l'appui de deux Présidents de la République limousins successifs, rien n'y aura fait. Quand personne n'est d'accord pour prendre le même train, tout le monde reste à quai !