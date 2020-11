Les A380 de British Airways ont commencé à quitter l'aéroport de Châteauroux-Déols

Ils sont encore sept sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux-Déols. Mais les Airbus A380 que British Airways stockait en Berry depuis le mois d'avril ne resteront plus très longtemps. Dans les semaines qui viennent, ils rejoindront un centre de maintenance du groupe IAG, propriétaire de la compagnie britannique, situé à Madrid. La première raison à ce transfert est d'ordre technique, explique Didier Lefresne, directeur de la plateforme castelroussine. Au-delà de six mois de stockage, Airbus fait entrer ses appareils en "deep storage", un stade qui implique un démontage de certaines parties de l'avion et qui ne peut se faire sur un "taxiway", la voie où ils étaient stationnés à Châteauroux.

Les appareils sont restés cloués au sol à cause du ralentissement du trafic aérien - Jonathan Zaninger / Aéroport Châteauroux Centre

La deuxième raison est d'ordre financier. Selon Didier Lefresne, le fait d'acheminer chaque semaine depuis Londres une vingtaine de mécaniciens commençait à représenter un certain coût pour la compagnie. La date exacte de l'envol de ces géants du ciel, direction l'Espagne, n'a pas encore été communiquée. Elle le sera dès que possible, promet Didier Lefresne, pour permettre aux passionnés d'assister à ce spectacle.