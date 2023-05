Les abonnements annuels Citéline vont être remboursés à 50% pour compenser la pénurie de chauffeurs de bus

Le syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch (Smitu) va faire un geste en faveur de certains de ses abonnés. Si vous avez souscrit un abonnement annuel au réseau Citéline entre ler 1e janvier 2022 et le 30 septembre 2022, la moitié du prix payé vous sera bientôt remboursée. Ainsi, 500.000 euros vont être mis sur la table par le syndicat mixte, qui gère les bus Citéline à Thionville et dans une partie de la vallée de la Fensch.

Le Smitu espère se faire pardonner des perturbations causées par la pénurie de conducteurs . Le réseau est toujours en mode priorisé aujourd'hui, certaines dessertes ne peuvent être assurées par manque de chauffeurs. "On a réussi à stabiliser l'hémorragie", assure Bernard Veinnant, maire de Basse-Ham et vice-président du Smitu. "Ça passe notamment par une augmentation non négligeable des salaires. Je ne dis pas qu'on est arrivés à une situation normale mais au fur et à mesure, on va re-augmenter l'offre pour revenir à la situation de départ dans les mois qui viennent."

Un geste "conséquent"

"Nous sommes conscients des difficultés qu'ont rencontrées et que rencontrent toujours les abonnés de Citéline, et donc il nous a semblé utile et nécessaire de faire un geste conséquent", explique Bernard Veinnant. "Dans la période compliquée que nous traversons depuis plusieurs mois, ce geste va les aider face aux difficultés de se déplacer et à l'explosion des prix dans tous les domaines."

Le remboursement des abonnements annuels se fera sous la forme d'un virement. Les abonnés concernés recevront une notice d'information dès le 15 mai, pour connaitre les pièces à fournir.