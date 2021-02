Les abonnements de transport Illévia pour les étudiants seront remboursés

Face à la précarité des étudiants, la Métropole de Lille décide de rembourser les abonnements de transports des étudiants qui suivent leurs cours à distance. Le remboursement concernera les abonnements de 10 mois, annuels et permanents non utilisés sur la période de novembre 2020 à mars 2021.

Les abonnements de transports Illévia pour les étudiants vont être remboursés. Face à la précarité des étudiants et au fait qu'ils suivent leurs cours à distance, le président de la Métropole Damien Castelain a décidé de prendre des mesures exceptionnelles : "Nous devons nous montrer solidaires avec les étudiants qui sont à bien des égards impactés par la crise sanitaire que nous traversons. Pour cela, j’ai décidé d’accorder le remboursement des abonnements Ilévia aux étudiants dont les cours se sont organisés à distance. Cela permettra de soulager les plus précaires d’une contrainte financière supplémentaire »." a-t-il déclaré.

Les abonnements de 10 mois, annuels et permanents

Le remboursement concernera les abonnements de 10 mois, annuels et permanents non utilisés sur la période de novembre 2020 à mars 2021 pour ceux qui ont fait la demande. Pour ceux dont les cours à distance se poursuivent, la MEL autorise la suspension de ses abonnements. Vous devez faire la demande sur internet sur le site ilevia.fr à partir du 9 mars avec un justificatif de leur statut étudiant et une attestation d'arrêt des cours en présentiel.