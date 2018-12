Les abonnements SNCF régionaux vont augmenter en Centre Val de Loire au 1er janvier 2019

Orléans, France

La nouvelle n'enchante pas vraiment les usagers quotidiens, ceux notamment de la ligne Orléans-Paris, qui depuis septembre dernier et surtout en novembre, on connu beaucoup de retards et d'incidents. Certains devront payer 4% de plus leur abonnement travail, à partir du 1er janvier 2019, ce qui sur un mois peut représenter une hausse de 14 euros. Sur un trajet Orléans-Tours, cela peut aller jusqu'à 7 euros de plus par mois.

Cette augmentation on pourrait la comprendre si les conditions de voyage n'étaient pas en train de se dégrader

"Si le service était irréprochable, pourquoi pas" s'agace Régis Lavoux, un habitant de Lion en Beauce qui fait chaque jour les allers-retours Toury-Paris Austerlitz. "Mais ça n'est pas le cas. Je tiens une comptabilité précise de la ponctualité : en novembre on a cumulé 6h26 de retard, c'est un record. Mais en décembre on a déjà atteint 1h30 de retards cumulés en une semaine. Depuis au moins un an et demie la qualité se dégrade, c'est évident".

Deux euros de plus pour un abonné Blois-Tours

Mais les abonnements n'avaient pas été augmentés depuis 2014 explique la région Centre Val de Loire, qui en 2019 versera un peu plus de 200 millions d'euros à la SNCF pour qu'elle fasse rouler ses trains. 4%, c'est l'équivalent de l'inflation cumulée sur les quatre dernières années. Et surtout, les salariés qui prennent le train partageront ce coût avec leur employeur, qui prend en charge la moitié des trajets domicile-travail, c'est la loi. "Un abonné Tours-Blois paye 116€ en 2018, avec un reste à charge de 56€. A partir du 1er janvier 2019, son abonnement sera de 120€, soit un reste à charge de 58€ par mois. Le coût pour l’usager augmentera donc de 2€/mois" explique la région dans la réponse qu'elle adresse à France Bleu Orléans.

Le dispositif Mobilico mis en place en 2012

"La région finance aussi des dispositifs pour réduire le coût du transport ferroviaire pour les salariés" explique François Bonneau, le président socialiste de la région Centre Val de Loire. Il parle de Mobilico, un dispositif mis en place en 2012. La région finance une partie de l'abonnement qui reste à la charge du salarié une fois qu'il a été remboursé par son employeur, de sorte qu'il n'a plus que 100 euros par mois à payer. Entre 4500 et 5000 personnes en bénéficient chaque année.

C'est fastidieux, il faut envoyer les papiers tous les trois mois, pour un remboursement de plus en plus long

Mais pour Régis Lavoux, c'est à peine satisfaisant : "moi je remplis les papiers, mais il faut le faire chaque trimestre, et la procédure n'est pas dématérialisée. Il faut imprimer vos justificatifs, vos abonnements, les mettre au courrier, en veillant bien sûr à ne pas dépasser la date limite. Et tout ça pour un délai de remboursement de plus en plus long, il faut souvent attendre trois mois avant de toucher ce dédommagement. Moi je connais beaucoup de gens qui se sont découragés".