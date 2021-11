Les accidents de deux-roues augmentent de 42% lors du passage à l'heure d'hiver en Gironde

Avec le passage à l'heure d'hiver ce dimanche, les cyclistes girondins sont moins visibles et, de fait, plus en danger sur la route. Lors de ces transitions en Gironde, les années précédentes, le nombre d'accidents qui implique des deux-roues bondit de 42%.

Le chiffre impressionne : après le passage à l'heure d'hiver en Gironde, les accidents qui impliquent des deux-roues augmentent de 42%. En cause, la perte soudaine de visibilité. Qui plus est, tous n'ont pas de lumière ou de gilet fluorescent. Pour y remédier, la sécurité routière de Gironde distribue 4 000 brassards fluorescents jusqu'à samedi dans les différents quartiers de Bordeaux. À l'heure actuelle, on a déjà dépassé le nombre de cyclistes morts l'an dernier sur les routes de Gironde : huit au 1er novembre contre six sur toute l'année 2020. Un chiffre en constante augmentation.

"On développe le vélo et c'est très bien mais il faut aussi développer la sécurité qui va avec", explique Martin Guespereau, préfet de Gironde délégué pour la défense et la sécurité. Copier

Pour rappel, seule la présence d'une lumière sur le vélo ou la trottinette est obligatoire en ville. Le port d'un gilet fluorescent n'est obligatoire qu'en dehors des agglomérations. Casque, gants et autres accessoires ne sont que "fortement recommandés".