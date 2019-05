Les accidents de la route en hausse dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Pour ce long week-end de l'ascension, 12 millions d'automobilistes sont sur les routes de France. C'est un record et les forces de l'ordre sont mobilisées et multiplient les contrôles. C'est dans ce contexte que les chiffres de la sécurité routière sont publiés pour l'année 2018 . Dans les Alpes-Maritimes, 57 personnes ont été tuées dans des accidents sur les routes azuréennes .

Depuis 4 ans, les chiffres sont en sensiblement en hausse d'une année sur l'autre : 56 tués en 2015, 58 en 2016, 55 en 2017 et 57 en 2018.

Les chiffres ne faiblissent pas pour les 5 premiers mois de l'année avec 20 accidents mortels, dont 9 motards et 2 cyclistes, preuve que les deux-roues dans notre département sont plus vulnérables sur la route, car très nombreux. Pour le sous-préfet Franck Vinesse, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, "le département très touristique, connait un afflux de véhicule toute l'année et il y a un relâchement des consignes de sécurité "

En France , le nombre de morts sur les routes est en baisse avec 3488 tués sur les routes en 2018 soit une baisse de 196 par rapport à l'année précédente.