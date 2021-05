Les accidents de la route en hausse en Côte-d'Or en avril

Plus de la moitié des blessés étaient des usagers dits vulnérables

Si le nombre de véhicules de tourisme impliqués dans ces accidents est plus important que les piétons, cyclistes et motards réunis, ce sont ces derniers qui sont les plus concernés. Sur les 19 blessés, quatre étaient piétons, deux circulaient en vélo et quatre en moto, soit dix usagers dits « vulnérables ».

L'évolution de l'accidentologie en Côte-d'Or - Préfecture de Côte-d'Or - Sécurité Routière

« Mai à vélo » : rappel de la campagne de communication pour le partage de la route

Le 1er mai 2021 a marqué le début de la première édition de Mai à vélo, une démarche voulue festive et fédératrice pour promouvoir la pratique de ce mode de déplacement doux pour l’environnement et bénéfique pour la santé.

Pour que le vélo reste un plaisir, la Sécurité Routière a lancé en septembre 2020, une campagne de communication sur le partage de la route entre les cyclistes et les automobilistes. Huit affiches aux slogans percutants ont été créées pour l’occasion et visibles sur les bus et abribus des 60 grandes villes de France, dont Dijon et Besançon.

Bien circuler à vélo : pour limiter les risques, les neuf conseils de la Sécurité Routière

Conseil n°1 : vérifier l’état de son vélo, freins, éclairage et sonnette.

Conseil n°2 : préparer son itinéraire en privilégiant les pistes cyclables.

Conseil n°3 : s’équiper avec casque, vêtements clairs, équipements rétroréfléchissants, écarteur de danger. Le but est d’être le plus visible possible à toute heure et de tout temps.

Conseil n°4 : indiquer ses changements de direction avec ses bras.

Conseil n°5 : pas d’écouteurs pour rester concentrer sur les bruits de la route.

Conseil n°6 : comme au volant, rouler avec plus de 0,5g/l est interdit !

Conseil n°7 : rouler en file indienne si vous êtes plusieurs, pas côte-à-côte. C’est obligatoire la nuit et lorsque la circulation l’exige que ce soit pour cause de trafic ou de vitesse des véhicules.

Conseil n°8 : attention aux angles morts des bus et camions, ils sont plus grands que ceux des voitures. Les appels d’air sont d’ailleurs plus importants aussi avec ces véhicules qu’avec les voitures.

Conseil n°9 : serrer à droite dans les virages car les voitures ne voient les vélos qu’au dernier moment.

Tous ces « trucs et astuces » sont détaillés sur le site de la Sécurité routière.