Journée spéciale "sécurité routière" : les accidents de la route, première cause de mortalité au travail

Alors que la mortalité routière est repartie à la hausse au mois d'août (+ 17,9%), France Bleu et France 3 consacrent une journée spéciale à la Sécurité Routière, ce mercredi 18 septembre. Chaque année près de 500 personnes meurent pendant le trajet entre la maison et le bureau ou en utilisant un véhicule pour le travail. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. Ils représentent la moitié des accidents du travail.

Lorsque l'on conduit pour le travail on prend le volant plus fatigué, on roule plus vite, on répond davantage au téléphone et on s'autorise plus facilement à rouler après un déjeuner d'affaire arrosé d'un ou deux verres.

En 2016, un appel national a été lancé en direction des entreprises, pour leur demander de s'engager pour la sécurité routière. Ils étaient plus d'une vingtaine de chefs d'entreprises au départ, aujourd'hui plus de 3 millions de salariés travaillent dans une société signataire (SNCF, Orange, La Poste ou Michelin, Axa, PSA, Renault, Engie, Danone, Total…).

Parmi les exigences l'interdiction ou la limitation du téléphone au volant, la sobriété, le repos, le port de la ceinture de sécurité, la fin du dépassement des vitesses autorisées, la formation ou encore l'équipement des deux-roues.