Les accidents mortels en hausse sur les routes alsaciennes

Depuis le début de l'année, plus de 50 personnes ont perdu la vie sur les routes d'Alsace. Près de 1.400 personnes ont été blessées. En cause, le plus souvent, l'imprudence et la vitesse.

32 personnes ont perdu la vie sur les routes du Bas-Rhin entre janvier et septembre 2017, dont 7 usagers de deux roues. C'est 17% de plus que l'an dernier, sur la même période. Le nombre d'accidents a progressé de 10 % par rapport à 2016, toujours sur la même période. Dans le Haut-Rhin, 20 personnes ont été tuées dans un accident de la route cette année, déjà.

A l'origine de ces accidents mortels, les manœuvres dangereuses et le non-respect des priorités, pour la moitié d'entre eux. Un tiers des accidents était lié à la vitesse.

L'évolution du nombre de victimes de la route dans le Bas-Rhin - préfecture du Bas-Rhin

Pour les blessés, un parcours du combattant

Pour les survivants blessés, après l'accident démarre un véritable chemin de croix. Il se faut se réparer physiquement et adapter son quotidien. A Strasbourg, le centre Clemenceau (l'IURC, Institut universitaire de réadaptation) accueille 4.000 patients par an, dont de nombreux accidentés de la route. Avec ses collègues kinés, ergothérapeutes, psychologues, podologues, le Dr Mathieu Berthel les aide à reconquérir leur autonomie: "la personne qui est victime d'un accident, elle est touchée dans son corps, dans sa personne en entier. Il y a une souffrance psychologique. Et puis elle est touchée dans sa vie de tous les jours. C'est pas du tout anodin de perdre sa jambe!"

Le Dr Berthel prend en charge la rééducation de jeunes motards accidentés Copier

Plus d'un an d'hôpital et de rééducation pour Tracy

"Les personnes qui sont accidentées", souligne le Dr Berthel, "ce sont quelques secondes qui font qu'il y a une vie d'avant et ensuite une vie d'après". L'explosion d'un pneu a précipité Tracy Friedrich contre un arbre à 90 km/heure, en juillet 2016. Ses deux jambes ont été brisées sous le choc. Attaché à l'arrière, son bébé d'un an est indemne. Près d'un an et demi plus tard, après de longues semaines d'hôpital, Tracy Friederich continue à venir tous les matins au Centre Clemenceau, à Strasbourg, pour sa rééducation. Âgée de 27 ans, la jeune mère de famille s'est déplacée en fauteuil roulant pendant cinq mois. "C'était difficile à accepter, le regard des gens". Tracy a dû réapprendre à marcher, "tout reprendre à zéro, réapprendre à me tenir debout! On a besoin d'aide pour aller aux toilettes, pour se laver..." Aujourd'hui, elle invite tous les conducteurs à la vigilance: "pensez aux autres, pensez à vous, à vos passagers! Attachez-vous! Attachez votre enfant, même si c'est pour vingt mètres. Le mien, ça lui a sauvé la vie!"

Le Dr Berthel revient sur ces quelques secondes qui précipitent un automobiliste ou un motard dans le handicap Copier

La campagne de prévention lancée dans le Haut-Rhin par les mamans de Noémie et d'Emma après la mort des deux adolescentes dans un accident en 2012: