Les aéroports corses au ralenti

Avec les mesures de confinement, quasiment tous les transports de passagers, maritimes et aériens, sont à l'arrêt. En Corse, les quatre aéroports effectuent, confinement oblige, un service minimum. Avec la fermeture d'Orly, il n'y a qu'une seule rotation quotidienne sur Nice et Marseille.

Plus de liaison avec Paris-Orly, cela ne s'était encore jamais vu dans l'île.

La CCI régionale, gestionnaire des quatre aéroports, est actuellement en discussion avec la compagnie Air France, pour maintenir ce pont aérien entre la Corse et Paris, en passant du coup par l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. L'objectif : lancer une rotation quotidienne dès le 1er avril.

En attendant, et c'est logique, les quelques vols de continuité territoriale qui ont été maintenus affichent des taux de remplissage très très bas... Pas plus de 10 passagers, en moyenne, au départ et à l'arrivée d'Ajaccio et de Bastia... Encore moins à Calvi et à Figari.

Compte tenu de cette fréquentation moindre et de la nécessité de respecter au mieux les mesures de confinement, les effectifs opérationnels ont été considérablement réduits. Tous les personnels administratifs sont en télétravail. Et les plate-formes, notamment celle de Bastia Poretta, pourraient avoir recours au chômage partiel.