Les aéroports de Bretagne pas encore sortis de la crise

La Chambre Régionale des Comptes de Bretagne vient de publier une enquête sur le maillage aéroportuaire français et breton . Il en ressort, qu'après la crise du covid, il ne reste plus que Brest et Rennes qui ont encore une activité commerciale prépondérante, avec des lignes régulières. Et que le paysage est en train de se transformer en profondeur.

Brest et Rennes concentrent 98% des passagers

Si la Bretagne comptait 5 aéroports à plus de 10.000 passagers en 2019, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Saint-Brieuc, Vannes, Morlaix et Lannion sont en-dessous. Lorient n’a quasiment plus d’activité commerciale. Dinard a surtout une activité dans le domaine de la maintenance. Quant à Quimper, le coût de la ligne vers Orly n'est plus soutenable financièrement par la Région, et beaucoup de questions se posent sur son avenir commercial.

La situation est assez simple, après la crise du Covid, il ne reste plus que Brest et Rennes qui ont encore une activité commerciale importante. Ces deux aéroports ont accueilli l'an dernier, 98% des passagers qui embarquaient de Bretagne. Mais aucun n’a retrouvé son niveau d'avant-covid et tous les deux restent sous le million de passagers.

Réorganisation d'après-crise

C'est que la crise sanitaire a accéléré la réorganisation du groupe Air France sur ses lignes intérieures. Les confinements aussi, ont fait évoluer les pratiques, avec notamment le développement du télétravail et de la visioconférence. Sans oublier la prise de conscience écologique. Selon la cour des comptes, les émissions par passager d'un vol Orly-Brest sont 34 fois plus importantes que celles du même trajet réalisé en train.

Et puis se pose aussi la question du financement des aéroports, qui sont, à part Lorient, propriété de la région Bretagne (Brest, Rennes, Quimper et Dinard). Sachant que l'Europe impose à l’horizon 2027, que les aéroports soient à même de couvrir leurs coûts de fonctionnement sans avoir à recourir aux aides publiques. Ce qui semble impossible "en-deçà de 700.000 passagers par an", écrit la Chambre Régionale des Comptes.

Nantes, le poids lourd

Deux derniers chiffres peuvent aider à relativiser le trafic breton. 25% des passagers de l’Aéroport de Nantes viennent de Bretagne. Et cet aéroport de Nantes-Atlantique embarque à lui seul 4 fois plus de passagers que l'ensemble des aéroports de Bretagne.