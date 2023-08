Les aéroports limousins satisfaits de la première partie de leur saison estivale

En cet été, il y a deux hommes et leurs équipes qui sont heureux. Ce sont les responsables de l'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne et de Limoges-Bellegarde. Les deux établissements font état de taux de fréquentation en hausse, voir même record, alors même que nous n'en sommes qu'à la mi-saison. Explications.

A Brive, un record de fréquentation sur le mois de juillet

Julien Bounie, le président du syndicat mixte de l'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne est donc très satisfait. "Le mois de juillet a vu le record de fréquentation avec plus de 12 000 passagers, avec des lignes en hausse." C'est le cas des lignes Ajaccio et Nice, qui semblent avoir trouvé leur public, avec quasiment les mêmes scores atteint que l'an dernier à la même période. "En revanche, poursuit le responsable, on constate une vraie explosion de Londres, qui a bondi de 8 000 à 9 200 passagers, et Porto qui ne cesse de croître avec plus de 22 300 passagers dépassés, par rapport aux 19 000 de l'an dernier".

Pour le président, cela est du à la reprise des activités de voyage. "Les gens souhaitent partir. Sur Bruxelles, par exemple, on a beaucoup de Belges qui viennent pour leur résidence secondaire. L'aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne reste un élément essentiel d'aménagement du territoire" est persuadé Julien Bounie.

L'aéroport de Brive - vallée de la Dordogne, en Corrèze, © Radio France - Nicolas Blanzat

A Limoges, une hausse également du nombre de passagers

Le directeur de l'aéroport de Limoges-Bellegarde fait un constat similaire. "Sur la première partie de l'été, nous enregistrons une progression de 31% de notre trafic passagers pour les mêmes périodes par rapport à 2022" se satisfait Philippe Thibaut. Les vols direction Londres ou Marrakech fonctionnent parfaitement. La destination marocaine, ouverte l'an dernier, est "une vraie réussite" souligne le dirigeant. "Aujourd'hui, on enregistre un taux de remplissage de 90% sur les vols direction Marrakech, qui sont bien remplis jusqu'à la fin de l'été". Sans oublier les tour-opérators qui proposent vols allers-retours depuis Limoges.

Limoges-Bellegarde, comme Brive-Vallée de la Dordogne sont donc de plus en plus attractifs, à point que d'autres destinations pourraient faire leur entrée dans les hub aériens l'an prochain. Des discussions sont en cours avec les compagnies aériennes (Ryanair, Chalair, British Airways et EasyJet à Limoges, Amélia et Ryanair à Brive), des annonces pourraient intervenir en octobre-novembre.