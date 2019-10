Les agents de la RTM menacent de bloquer une nouvelle fois le trafic des bus ce lundi matin

Après la journée noire de samedi, sans aucun transport en commun, les conducteurs et les contrôleurs à Marseille pourraient à nouveau faire valoir leur droit de retrait. Ils réclament la sécurisation du dépôt St Pierre. Un agent y a été agressé ce week-end.

Marseille, France

Ce lundi matin, les bus de la RTM pourraient rester à l'arrêt à Marseille. Après l'agression d'un contrôleur samedi au dépôt Saint-Pierre, la direction de la régie avait annoncé des mesures de sécurité pour le site. Mais ce dimanche matin, le maître-chien qui devait être présent à la prise de service n'était pas là. Les agents menacent donc d'exercer une nouvelle leur droit de retrait dès ce lundi matin.

"Les usagers vont être une nouvelle fois pris à partie, dit Tanguy Martinez, contrôleur à la RTM. C'est à cause de la direction et de son manque de réactivité. Mais aujourd'hui, on est face à des représailles des usagers qui se permettent d'entrer dans le dépôt qui est sensé être sécurisé."

Samedi dernier, un individu cagoulé et armé a frappé violemment un contrôleur du dépôt Saint-Pierre. En réaction, tous les conducteurs et les contrôleurs ont décidé de faire usage de leur droit de retrait. Marseille a donc été privée de transport en commun.