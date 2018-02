La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de la Loire vont perturber la circulation ce mercredi à Saint-Etienne et Roanne. À la veille d'un rendez-vous à l'Elysée ils veulent faire pression sur le gouvernement pour obtenir notamment une fixation des prix.

Loire, France

Vous risquez d'être bloqués ce mercredi matin sur les routes de la Loire. La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs du département mettent en place deux barrages filtrants pour se faire entendre auprès du gouvernement à quelques semaines de la publication de la Loi Alimentation issue des Etats généraux.

Barrage filtrant à Saint-Etienne : A72 au niveau du magasin Ikéa.

Barrage filtrant dans le Roannais : A89 à Balbigny

Les agriculteurs organisent des barrages filtrants de 5 heures du matin à midi environ. La circulation sur les autoroutes devraient donc se faire sur une seule voie, les syndicats ont également l'intention de distribuer des tracts aux automobilistes.

À la veille d'un rendez-vous à l'Elysée et à quelques semaines de la publication de la Loi Alimentation issue des Etats généraux les agriculteurs veulent faire pression sur le gouvernement. Ils demandent une fixation des prix pour ne plus se faire dévorer par les industriels, l'augmentation du seuil de revente à perte pour les grandes surfaces et un encadrement des promotions.