Les ailes du débarquement en Normandie rassemblées à Carpiquet

Carpiquet accueille jusqu'à ce samedi le "Daks Over Normandy". Ce meeting aérien rassemble près de 25 appareils de la seconde guerre mondial dont de nombreux DC-3, les fameux Dakota qui ont parachuté les premières troupes lors du débarquement.

Caen, France

Près de vingt-cinq avions de légende sont réunis à l'aéroport Carpiquet jusqu'à ce samedi. Ils participent à "Daks over Normandy", Daks comme Dakota, les fameux avions qui ont transporté les parachutistes alliés lors du jour J.

Ce Meeting aérien a débuté ce vendredi et va se prolonger jusqu'à ce samedi soir. Près de 10.000 personnes sont attendus sur les deux jours même si la météo et les alertes liés à la tempête ont malheureusement réduit les animations et empêché la venue de certains appareils

Près de 25 appareils dont de nombreux Dakota sont en démonstration à Carpiquet © Radio France - Olivier Duc

Il faut dire que le spectacle est impressionnant pour les amateurs d'avions historiques de la seconde guerre mondial avec la présence de Mustang et donc des fameux DC-3 dont certains ont participé au jour J.

Le Nez d'un Mustang aux couleurs de la R.A.F. © Radio France - Olivier Duc

La plupart de ces appareils ont participé aux commémorations du 75eme anniversaire du débarquement ce 6 juin.

Le tarif de Daks Over Normandy est de 20 euros (gratuit pour les moins de huit ans, 50 euros pour la famille). Privilégiez une venue en navette au départ du parking Beaulieu à Caen, mises en place avec Twisto, ou garez-vous en périphérie afin d'éviter les embouteillages.