À Périgueux, tout le monde veut son vélo électrique

Périgueux, France

En à peine une heure, plus de la moitié des chèques ont été distribués. Il n'y en a pourtant que 100 prévus par l'agglomération du Grand Périgueux pour l'année 2019.

Nathalie a fait la queue dès l'ouverture de l'agence : "Un vélo électrique c'est un sacré investissement. C'est toujours mieux d'avoir 250€ dans sa poche." Un coup de pouce non négligeable quand on sait que le prix d'un vélo électrique varie entre 800 et 5000€.

Elle voulait absolument la prime, parce qu'elle effectuera désormais ses trajets quotidiens à vélo : "J'ai l'intention d'aller travailler à vélo. J'habite à Chancelade et il y a beaucoup de côtes, de descentes. Alors sans vélo à assistance électrique, ça fait beaucoup de difficultés." affirme la Chanceladaise.

Une prime valable trois mois

Grégory est venu récupérer un chèque lui aussi, mais il ne lui est pas destiné : "Je le fais pour mon papa. Il a essayé celui d'un copain et ça lui a donné envie d'en acheter un. Cette prime lui a fait franchir le pas."

Pour prétendre à la prime, il faut quand même remplir certaines conditions : Résider sur le territoire du Grand Périgueux, avoir 18 ans ou plus et être un particulier.

Une fois retiré, le chèque est valable trois mois. Il est utilisable auprès des huit vélocistes partenaires de l'agglomération.

La liste est disponible sur le site : peribus.grandperigueux.fr