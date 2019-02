Les ambitions de Martine Vassal en matière de transports pour la métropole marseillaise

La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a présenté une série de projets de transports en commun : tramway, bus, métro. La métropole va injecter 220 millions d'euros supplémentaires et en appel à l'aide financière de l'État.

Marseille, France

Parmi les grands programmes à venir à Aix-Marseille-Provence Métropole en matière de transports en commun, l'extension du tramway nord-sud, l'ouverture d'ici le mois de septembre du pole multimodal de Capitaine Gèze ou encore la multiplication des bus à haut niveau de service à Martigues, Istres ou Miramas.

"Les transports, c'est un choix de société, évitons d'accumuler les retards, comme par le passé." - Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence

Martine Vassal lors de la présentation des grands projets de transport pour la métropole © Radio France - Laurent Grolée

D'ici 2016, le métro marseillais sera plus moderne, accessible et automatisé. Une cinquième station accessible aux personnes à mobilité réduite est inaugurée ce jeudi, la station Dromel Sainte-Marguerite. Le tramway va être étendu jusqu'à la place du 4 septembre, dans le 7e arrondissement. À Marseille, le BHNS (bus à haut niveau de services) sera développé entre Capitaine Gèze et la Fourragère.

La future station St Charles avec un métro entièrement automatisé © Radio France - Aix Marseille provence

La métropole veut aussi multiplier les voies réservées aux bus sur les autoroutes, A7, A51 et la RD9. Enfin le vélo, y compris électrique, va être développé avec des couloirs dédiés sur la Corniche.